Путин помог палестинскому гвардейцу

Президент Владимир Путин помог гвардейцу из палестинского караула, подняв упавшую фуражку.

Видео, на которое попал этот момент, снял личный фотограф лидера Палестины. На записи видно, как, проходя мимо военных, Владимир Путин заметил лежащий на полу головной убор. Он поднял его и надел на голову офицеру, после чего показал ему большой палец.

В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса pic.twitter.com/gQtrkL0Zjo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 января 2020 г.

Ранее Владимир Путин завершил свой визит в Израиль и прибыл в Палестину. Российский лидер проведет переговоры со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в Вифлееме.