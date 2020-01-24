Лидер иракских шиитов потребовал избавиться от американских баз

Влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр высказался за закрытие всех американских военных баз на территории Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria.

По словам Муктада ас-Садра, будут предприняты попытки с использованием мирных, политических и экономических средств, чтобы закрыть все американские военные базы на территории Ирака, штабов американских охранных компаний и иракского воздушного пространства для американской военной авиации, передает РИА «Новости».

В пятницу в иракской столице Багдаде по призыву ас-Садра проходит демонстрация против американского присутствия. Участники акции несут иракские флаги и выкрикивают патриотические лозунги.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск. Этот шаг стал ответом на операцию США в районе международного аэропорта Багдада, в результате которой были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

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