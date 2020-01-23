Отменен приговор трансгендеру Мишель

Областной суд Брянска отменил приговор трансгендеру Мишель, которого осудили за публикацию в соцсетях порнографических рисунков с детьми.

«Апелляционным определением Брянского областного суда от 22 января 2020 года отменен приговор в отношении М., осужденного по ст. 242 ч. и ст. 242.1 ч. 2 п. а УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»)», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

Отмечается, что судебная коллегия по уголовным делам Брянского облсуда передала дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе.

Приговор отменили из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса.

Накануне трансгендера Мишель выпустили из СИЗО.

В ноябре 2019 года врача-эпидемиолога Мишель приговорили к трем годам лишения свободы за распространение детской порнографии. Дело в отношении трансгендера было заведено еще в 2018 году.

Поводом для возбуждения дела стали картинки в японском анимационном жанре хентай, в этом жанре подразумевается наличие эротических сцен. Экспертиза установила, что на рисунках изображены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

В ожидании заседания апелляционного суда Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. В случае если бы жалобу не удовлетворили, трансгендера отправили бы в мужскую колонию, так как по паспорту Мишель является мужчиной. Активисты решили поддержать Мишель, опасаясь, что отбывание срока в мужской колонии может угрожать ее жизни и здоровью.