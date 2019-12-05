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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Американские демократы готовят пятый Интернационал

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Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...

Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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              Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонии   5 декабря 2019, 14:32
              Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти безвинного человека, ставшего жертвой циничной схемы.

              «Призываю всех, кто может помочь – адвокатов, экспертов, общественных деятелей, просто граждан – спасти жизнь человека. Мне не важно, мужчина это или женщина. Это человек, который живет вместе с нами в нашей стране, цивилизованной, я надеюсь, стране».

              Человек, которого актер Евгений Миронов призывает спасти, называет себя Мишель. Она – врач-эпидемиолог из Брянска, ей 53 года, но в ее паспорте мужские имя и фамилия. Около двух лет Мишель принимает гормоны и сейчас находится в так называемом состоянии трансгендерного перехода, проще говоря, смены пола – с мужского на женский. Она позиционирует себя женщиной, пытается выглядеть так, как в традиционном представлении выглядят женщины, и соответственно себя ведет.

              Но операция по смене пола, которую всегда предваряет гормонотерапия, еще не прошла. И с юридической точки зрения Мишель по-прежнему мужчина. А это значит, что ее отправят в мужскую колонию: Советский районный суд Брянска приговорил Мишель к трем годам заключения за распространение детской порнографии.

              В принципе, многим этого факта достаточно – и можно уже ничего не говорить. К сексуальным преступлениям против детей российское общество имеет нулевую терпимость, они относятся к категории непростительных, а обвинения по ним предельно токсичны – не отмоешься. При этом Мишель пошла на сделку со следствием – и сама призналась в совершении преступления по статье 242.1 УК РФ.

              Несмотря на это, народный артист России Евгений Миронов бьет в набат и призывает спасти человеку жизнь. Он имеет для этого основания: в мужской колонии, учитывая нравы и традиции этого общежития, Мишель может ждать гибель, либо же существование в режиме бесконечного унижения и пыток.

              По паспорту Мишель по прежнему зовут Михаилом (фото: gorod-tv.com)
              По паспорту Мишель по прежнему зовут Михаилом (фото: gorod-tv.com)

              Как решать столь специфические проблемы в система ФСИН – вопрос открытый. В нашей стране они пока волнуют очень немногих, так что ждать прорывов в ближайшее время, увы, не приходится. Но в случае Мишель решение напрашивается само собой – ее нужно отпустить и принести ей извинения.

              В 2014 году Мишель сохранила в своем альбоме для фотографий в социальной сети «ВКонтакте» три рисунка в стиле хентай. Так называют японскую анимацию эротического или порнографического характера, которой буквально наводнен интернет – популярность хентая и манги в целом давно перешагнула границы Японской империи.

              Прошло пять лет. За это время законодательство и правоприменительная практика в РФ изменились – за некоторые публикации в соцсетях, прежде вообще неподсудные, наступила уголовная ответственность. И хотя аккаунт Мишель был давно заброшен, она получила свое обвинение в распространении детского порно. Именно в распространении, поскольку формально альбом с хентаем находился в свободном доступе, и эти рисунки видели «как минимум 16 человек». 16 – потому как одна картинка набрала шесть, а другая десять «лайков» от «друзей».

              Эти злосчастные картинки можно найти в Сети. Обозреватель газеты ВЗГЛЯД их видел и не счел порнографическими. По меркам хентай, где секс с огромными кальмарами считается распространенным сюжетом, они довольно невинны и не содержат сцен собственно секса. А назвать изображенных на них большеглазых персонажей «детьми» не поворачивается язык.

              Однако для признания картинки детским порно, как следует из комментариев к статье 242.1, секс и не нужен, достаточно «частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего». Причем не важно – нарисованные это органы или настоящие. То есть под действие статьи попадал бы, к примеру, шедевр Рафаэля «Триумф Галатеи», если бы законодатели не предусмотрели специальное исключение: раз изображение с детскими половыми органами имеет «историческую, художественную или культурную ценность», оно порнографией не считается.

              Гражданам РФ следует помнить, что фотографии их собственных детей исторической и культурной ценности, скорее всего, не имеют. Попытки выставить семейный альбом хранилищем порнографии в уголовной практике уже были.

              Согласился ли бы брянский суд с тем, что хентай тоже имеет художественную ценность, мы не знаем, поскольку этот вопрос суду задан не был. Мишель не отнеслась к делу о старых японских картинках в забытом аккаунте сколь-либо серьезно, признала свою вину и пошла на сделку со следствием, а зря. Как утверждает ее подруга, за сотрудничество подозреваемой обещали условный срок и, судя по всему, обманули. Это следует из текста обвинения:

              «Ознакомившись с содержанием указанных файлов путем просмотра и убедившись, что они содержат материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста... умышленно разместил на своей персональной странице порнографические материалы, тем самым незаконно распространив их».

              Насторожить должно было это – «не достигших четырнадцатилетнего возраста». Никому не известно, какого возраста достигли полностью вымышленные художником персонажи и применимо ли к ним такое определение в принципе. У тех, что попали в уголовное дело, нет ни имен, ни биографий, да и выглядят они постарше, чем на четырнадцать лет, со всеми поправками на традиции манги. В общем, чушь как она есть, но Мишель простодушно призналась в том, в чем ей предложили признаться. И с этим предложением согласился ее адвокат – из тех, что бесплатно предоставляет государство.

              Нередко такие адвокаты не особо пекутся о судьбе подопечных – на их достатке обвинительный приговор никак не скажется, а вот сотрудничество со следствием, напротив, может оказаться индивидуально выгодным. Как заявила подруга Мишель изданию Readovka, ее адвокат даже помогал следователям заполнять протоколы.

              Очевидно надуманное дополнение о «не достигших четырнадцатилетнего возраста» мультяшках для следователя имело смысл. Оно позволяло утяжелить обвинение и перевести его из первой во вторую часть статьи 242.1. Чем более тяжкие преступления ты раскрываешь, тем лучше для отчетности и личного дела – именно так делаются карьеры в мире уголовных следователей.

              Раскрытие тяжкого преступления как бы свидетельствует о том, что ты принес пользу обществу. Хотя на практике ты фактически отправил на смерть или обрек на муки совершенно безобидного человека, разместившего в своем альбоме для фотографий три японские картинки.

              Известное римское изречение лукавит, утверждая, что деньги не пахнут. На самом деле, конечно, «пахнут» – и деньги, и звезды на погонах, и «палки» в отчетности.

              Суд присудил Мишель минимум – три года. Вторая часть статьи 242.1 предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, а какого-либо иного наказания не предусматривает вообще.

              Понятно, что человека надо спасать – пусть не по закону, но по справедливости. Апелляция будет, подруга Мишель собирает деньги на адвоката. Скорее всего, с учетом призыва Миронова и той огласки, которую переживает это дело, будут найдены если не деньги, то сам адвокат.

              Но само по себе это не остановит практику по сколачиванию карьер из японских картинок. Что, к сожалению, говорит отнюдь не о защищенности детей, а о низкой ценности человеческой жизни.

              «О гонениях на рисованных лолей и футанари известно давно. Постить аниме в социальных сетях нынче ничуть не менее опасно, чем свастику и призывы к свержению власти. Закрыть могут быстро. Так что – да, анимешники уходят в глубокое подполье», – подтвердил газете ВЗГЛЯД отаку (то есть поклонник аниме), пожелавший остаться неизвестным.

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