Суд освободил из СИЗО трансгендера Мишель

Брянский областной суд отпустил из СИЗО осужденную за распространение порнографии трансгендерную женщину Мишель, так как уголовное дело вернули на пересмотр в суд первой инстанции, рассказала подруга Мишель и организатор общественной кампании в ее защиту Лада Преображенская.

«Сегодня состоялось оглашение решения Брянского областного суда по апелляционной жалобе, поданной адвокатами Мишель. Само заседание прошло в пятницу, 17 января», – сказала Преображенская «Интерфаксу», уточнив, что Мишель (настоящее имя не сообщается из соображений безопасности) участвовала в заседании по видеосвязи.

Подруга трансгендера рассказала, что апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения в другом составе суда.

В ноябре 2019 года врача-эпидемиолога Мишель приговорили к трем годам лишения свободы за распространение детской порнографии. Дело в отношении трансгендера было заведено еще в 2018 году.

Поводом для возбуждения дела стали картинки в японском анимационном жанре хентай, в этом жанре подразумевается наличие эротических сцен. Экспертиза установила, что на рисунках изображены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

В ожидании заседания апелляционного суда Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. В случае если бы жалобу не удовлетворили, трансгендера отправили бы в мужскую колонию, так как по паспорту Мишель является мужчиной. Активисты решили поддержать Мишель, опасаясь, что отбывание срока в мужской колонии может угрожать ее жизни и здоровью.

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