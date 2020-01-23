Банду автоподставщиков задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны четыре человека, инсценировавших ДТП с якобы пострадавшим полковником полиции, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Четверо безработных мужчин в возрасте от 32 до 43 лет подозреваются, как минимум, в одном эпизоде мошенничества.

«У дома 15 по Лесному проспекту, разыграв наезд на одного из соучастников, другой догнал водителя автомобиля Mercedes GLE 350 и пояснил, что стал очевидцем наезда на пешехода, попросил вернуться к пострадавшему. Мнимый пострадавший представился ничего не подозревающему водителю полковником МВД и пожаловался, что у него в результате ДТП разбились часы элитного бренда стоимостью 1,5 млн рублей», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

После этого лжеполицейский потребовал от водителя 1,5 млн рублей, чтобы не привлекать его к административной ответственности за якобы совершенное автомобилистом ДТП. Деньги потерпевший передал одному из соучастников преступления.

Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

Напомним, ранее сотрудники 6-го спецбатальона столичной госавтоинспекции в центре столицы блокировали автомобиль Mercedes-Benz, и задержали находившихся в нем троих безработных, подозреваемых в организации автоподстав.