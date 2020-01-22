Макрон устроил скандал в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон устроил скандал с израильскими полицейскими в старом городе в Иерусалиме, выразив недовольство тем, что они вошли в принадлежащую Парижу базилику Святой Анны до него.

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой Макрон с возмущением говорит полицейским: «Мне не нравится, что вы сделали это передо мной, выходите», – передает РИА «Новости».

При этом президент Франции указывает пальцем на выход.

«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я это ценю. Пожалуйста, уважайте правила, установленные веками, они не изменятся при мне. Пожалуйста, все уважайте правила», – сказал Макрон, после чего вошел внутрь.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) January 22, 2020

Инцидент произошел на входе в базилику Святой Анны. Президент Франции был возмущен, что полицейские собирались войти туда перед ним. Похожий инцидент произошел в 1996 году, когда в Иерусалим приехал президент Франции Жак Ширак.

Макрон прибыл в Иерусалим на мероприятия в годовщину освобождения Освенцима и в Международный день памяти жертв Холокоста. В четверг в Израиль также прилетит президент России Владимир Путин. Возможна их личная встреча.