Подтверждены возможные контакты Путина и Макрона в Израиле

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон могут встретиться в ходе их визита в Израиль на мероприятия по 75-летию освобождения Освенцима и Дню памяти жертв Холокоста, сообщили в Елисейском дворце.

«Оба лидера будут в одном и том же месте, они окажутся на одной и той же церемонии. <...> Очевидно, можно понимать, что будут контакты, однако с нашей стороны никакой официальной двусторонней встречи не запланировано между двумя главами государств», – сказал представитель Елисейского дворца, передает ТАСС.

Он добавил, что пока невозможно назвать конкретные темы для обсуждений между лидерами стран.

Последний телефонный разговор между президентами России и Франции произошел 12 января, главы государств обсуждали ситуацию в Ливии.