Иммунолог назвала средства для защиты от китайского коронавируса

Пока вирусологи ищут вакцину от китайского коронавируса, россияне могут обезопасить себя, надевая респиратор и используя специальные назальные средства, заявила газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Коронавирус, который впервые появился в китайском городе Ухань в конце декабря, начинает распространяться по всему миру. Случаи заражения уже были зафиксированы в Южной Корее, Японии, Таиланде, а также в США.

«Коронавирус относится к довольно известной группе вирусов. Единственное, он очень быстро мутирует, и данный штамм является видоизмененным. Стоит отметить, что вирус передается не только от животных к человеку, но и непосредственно от людей друг другу. Также заразиться можно от предметов, через еду и так далее, поэтому стоит соблюдать строгую гигиену», – говорит Логина.

Самая надежная профилактика в лечении всех вирусных инфекций – вакцинация, поясняет врач. Но вакцины для данного штамма все еще нет. Вирусологи со всего мира сейчас активно работают в этом направлении. Поэтому профилактика данного заболевания и его распространенность зависят от того, насколько быстро будет создана вакцина, считает иммунолог.

«Клинически вирусная инфекция проявляется в виде поражения органов дыхания – кашля, лихорадки. Развиваются осложнения в виде так называемой атипичной, то есть вирусной пневмонии. Поэтому в первые часы появления таких симптомов, как насморк, кашель, слабость, стоит незамедлительно обратиться к врачу, так как сейчас ситуация стоит довольно остро», – рассказывает Логина.

Особенно важно это сделать тем, кто путешествовал или был в командировке на новогодних праздниках, объясняет иммунолог. Инкубационный период может длиться около двух недель.

«В первые часы заражения стоит провести ингаляцию соком чеснока, которую легко можно сделать в домашних условиях. Безусловно, это не панацея, но в первые часы такой способ обладает достаточно выраженным защитным действием», – добавила Логина.

Чтобы в какой-то мере обезопасить себя от китайского коронавируса, врач рекомендует использовать специальные медицинские респираторы. Иммунолог отмечает, что бумажные маски защищают от проникновения бактерий гораздо хуже. Кроме того, Логина рекомендует смазывать слизистую носа специальным «защитными» препаратами.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил газете ВЗГЛЯД, что россиянам не стоит беспокоиться из-за китайского вируса, так как в России многоступенчатая система биологической безопасности.

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