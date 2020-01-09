Вирусолог: Россиянам не стоит беспокоиться из-за китайского коронавируса

В России многоступенчатая система биологической безопасности, поэтому даже если вирус проникнет в страну, его быстро выявят, заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов.

В конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии с неизвестной этиологией. Эпидемиологи КНР установили, что причиной болезни стал новый вид коронавируса. По большей части случаи заражения связывают с городским рынком свежих морепродуктов, который на данный момент закрыт.

«Любой коронавирус может представлять опасность в любой точке мира, которая связана интенсивными грузопассажирскими потоками с Китаем. И, конечно, Россия, как и другие страны, находится под угрозой, но россияне в этом плане могут спать спокойнее, потому что у нас существует глубоко эшелонированная (многоступенчатая) система обеспечения биологической безопасности», – говорит Щелканов.

Ежегодно на территории Российской Федерации вирусологи обнаруживают порядка 300-400 завозных случаев «экзотических» инфекций и инвазий (паразитных заболеваний), рассказывает эксперт. Все эти случаи эффективно выявляются и быстро локализуются без каких-либо последствий.

«Если даже вдруг будет занос (вируса на территорию России), его быстро и эффективно выявят, потому что научно-исследовательские институты Роспотребнадзора, одни из лучших в стране, уже сейчас работают над разработкой соответствующих тест-систем. Поэтому неспециалистам, обычным россиянам, беспокоиться по данному вопросу вообще не стоит», – утверждает Щелканов.

Летом 2018 года в Абу-Даби был зафиксирован случай ближневосточного острого респираторного синдрома – заболевания, вызываемого коронавирусом.