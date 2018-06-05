Россиян предупредили о заразной болезни на популярном курорте

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении ближневосточного острого респираторного синдрома в Абу-Даби.

«Один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV) зарегистрирован в госпитале Абу-Даби», – следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что заболевший является коренным жителем ОАЭ; он прибыл из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму.

В настоящее время на ферме ферме проводится эпидемиологическое расследование.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ближневосточный острый респираторный синдром – заболевание, вызываемое коронавирусом, который впервые был обнаружен в 2012 году в материале от больных в Саудовской Аравии.

По симптомам синдром схож с тяжелым гриппом с пневмонией. Источником инфекции предположительно являются верблюды. Лечение симптоматическое, вакцины пока не разработаны.

Ранее сообщалось, что заграничные поездки летом 2018 года, по данным ВЦИОМ, планируют 8% россиян.