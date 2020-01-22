Погода в Москве побила два рекорда за несколько часов

Два температурных рекорда подряд зафиксировали в Москве за несколько часов, температура в столице превысила показатели 1898 года и 1999 года, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Макарова пояснила, что «ночь у нас, метеорологов, считается с 21.00 прошедших суток до 09.00 текущих суток, потому с поздними рекордами часто путаница», передает ТАСС.

К примеру, «вчера в 22.00 у нас температура составила 4,1 градуса тепла, то есть это, с метеорологической точки зрения, уже ночь среды, а для обычных людей – еще вторник». Таким образом, «можно посчитать это рекордом вчерашних суток, 21 января».

Отмечается, что «предыдущий рекорд принадлежит 1898 году, тогда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла».

По словам Макаровой, буквально через несколько часов был установлен очередной рекорд, если считать начало нового дня с 21.00, как это принято у метеорологов.

«Где-то около полуночи было 4,3 градуса, а это выше рекорда этого дня, 22 января, который был установлен в 1999 году», – отметила она.

Ранее о новом температурном рекорде в Москве сообщали в Московском метеобюро.

Напомним, 17 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в Москве был побит рекорд тепла 95-летней давности, максимум температуры был в 22 часа – плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше).

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