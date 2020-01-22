Новый рекорд тепла установлен в Москве

Новый январский температурный рекорд установлен в Москве в среду, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вчера в 22 часа на термометрах у нас было плюс 4,1 градуса, но (этот показатель) уже относится к 22 января, так как метеорологические сутки начинаются с 22 часов. Это метеорологический рекорд для сегодняшних суток за все время метеонаблюдений», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Она добавила, что предыдущий рекорд наблюдался в 1999 году, тогда температура воздуха в Москве составила плюс 3,8 градуса.

Напомним, 17 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что рекорд тепла 95-летней давности был побит в Москве, максимум температуры был в 22 часа – плюс 3,2, то есть на одну десятую (выше).

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