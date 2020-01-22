Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

Первичное звено здравоохранения в России обновлялось дважды, но все еще находится в плачевном состоянии, реконструкция и преобразование продолжатся, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

«Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения... Оно у нас оказалась, к сожалению, в плачевном состоянии, потому что дважды подходили к этому снаряду, что называется, обновляли все, что там происходило, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным (региональный и федеральный), все опять потихонечку опускалось», – сказал Путин.

Он отметил, что реконструкция и преобразование в первичном звене здравоохранения, включая ФАПы в том числе на селе, будет продолжаться. «В 20-ом году мы около 200 ФАПов должны привести в порядок, в 2021 году – свыше 300, потом 400 и так далее... эти деньги мы будем выделять из федерального бюджета», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей. «Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач», – сказал Путин.

Он также заявил, что возможность перехода на целевое обучение для студентов-медиков независимо от курса, на котором они находятся, может быть предусмотрен уже в текущем учебном году, передает ТАСС.

«То, что вы предлагаете, можно сделать уже сейчас, потому что уже сейчас соответствующие работодатели – регионы, центры региональные и федеральные – могут заключать договоры в процессе обучения со студентом, если студент сам этого пожелает и готов к этому. В принципе, это может быть обоюдополезным мероприятием, заключение такого договора, почему - потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать, … а второе – работодатель будущий будет обязан предпринять определенные шаги по поддержке этого студента», – сказал президент.

Он отметил, что правительство стремится добиться определенных показателей доли студентов целевого обучения: по программе «Лечебное дело» – 70% было по целевому назначению, педиатрии – 75%, а по остродефицитным специальностям – до 100%.

Ранее в среду Путин посетил построенную в августе прошлого года детскую межрайонную поликлинику в городе Усмань Липецкой области и ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю.

Напомним, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД