Путин осмотрел новую межрайонную поликлинику под Липецком

Президент Владимир Путин в среду днем посетил построенную в августе прошлого года детскую межрайонную поликлинику в городе Усмань Липецкой области и ознакомился в ходом строительства корпусов новой школы, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю.

Главу государства сопровождали полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также глава районной администрации Владимир Мазо, передает ТАСС.

В поликлинике президенту рассказали о работе регистратуры, в частности о системе электронной записи на прием к врачу. Путину показали, как оформить электронный талон. Когда его распечатали, глава государства со вниманием изучил полученный листок. Экскурсию по поликлинике президенту провела главный врач, она рассказала о тех медицинских услугах, которые предоставляет это новое учреждение.

В коридоре Путин кратко побеседовал с пациентами поликлиники. Одна из посетительниц рассказала главе государства, что ей нравится новая поликлиника, особо она оценила систему электронной очереди.

По окончании осмотра здания, Путин поинтересовался у главврача, как она сама оценивает новый объект здравоохранения. «Быстро все построили. А качество хорошее?» – спросил президент. «Нам нравится. Ничего не отвалилось», – ответила руководитель учреждения с улыбкой.

Главврач также рассказала о плохом состоянии прежней поликлиники, а губернатор Артамонов назвал прежнюю поликлинику «тюрьмой для детей». По словам врача, с появлением новой инфраструктуры у медработников «желание работать утроилось».

Губернатор также рассказал, что власти региона выделили дополнительные средства для привлечения в область врачей дефицитных специальностей, прежде всего педиатров, им оказывается помощь в рамках программы «Земский доктор». «Мы остановили отток врачей, у нас впервые за последние несколько лет зафиксирован небольшой приток врачей», – добавил Артамонов.

Поликлинику строили в течение пяти месяцев. Общая сумма государственного контракта на проведение работ составила 70 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 50,4 млн рублей, из регионального – 19,6 млн рублей. Медучреждение создано с учетом федерального проекта «Бережливая поликлиника».

Для поликлиники приобретено более 300 единиц современного медицинского оборудования. В частности, офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели. Здесь созданы условия для качественного и своевременного оказания помощи маленьким пациентам, а также условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Штат работников усманской детской поликлиники составляет 11 врачей, 20 средних медицинских работников, 10 человек прочего персонала.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что поликлиника построена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». «По мере использование финансовых ресурсов, которые есть по этой программе, такие поликлиники будут появляться практически во всех городах России», – сказала она.

Отвечая на вопрос о том, будет ли эта тема в числе приоритетов нового министра здравоохранения, Голикова сказала, что вопросам детского здравоохранения «всегда уделяется особый приоритет, поэтому неслучайно это одно из ключевых мероприятий нацпроекта здоровья». При этом она заверила, что бюджетных ресурсов на это хватит.

В среду президент Владимир Путин прибыл Липецкую область. В ходе рабочей поездки глава государства проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.