Минск и Баку решили рассмотреть нефтепровод Одесса – Броды для поставок нефти

Использование нефтепровода Одесса – Броды рассматривается в качестве одного из вариантов для поставок нефти в Белоруссию, сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (Socar) Ибрагим Ахмедов.

Ахмедов сообщил, что «использование нефтепровода Одесса – Броды обсуждается как одна из возможных опций», передает РИА «Новости».

Ранее в Белоруссии анонсировали поставки нефти не из России. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что Москва якобы не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Socar может выполнять поставки нефти в Белоруссию.

При этом в среду стало известно, что «Лукойл» отказался компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти.