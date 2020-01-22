Индия собралась отправить в космос «космическое божество»

Индийская организация космических исследований представила робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет, сообщили СМИ.

Как сообщает газета Times of India, робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как «космос» и «друг», «божество»), способен выполнять различные задачи и говорит на английском и хинди. Планируется, что запуск корабля с роботом состоится ближе к концу года.

«Она попытается симулировать человека и отправит нам отчет. Мы делаем это в порядке эксперимента», – передает РИА «Новости» слова индийского ученого Сама Дайала.

Напомним, в пятницу посол России в Индии Николай Кудашев рассказал, что индийская организация космических исследований (ISRO) намерена отправить в космос на своем корабле антропоморфного робота, для создания которого будет использован российский опыт.

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