«Аэрофлот» решил назвать один из самолетов именем татарского поэта Мусы Джалиля

Один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» назовут именем татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана со ссылкой на министра Ленара Сафина.

«Ленар Сафин сообщил, что имя татарского поэта Мусы Джалиля будет присвоено самолету «Аэрофлота». Подтверждение этому пришло от генерального директора авиакомпании», – передает РИА «Новости» ведомства по итогам заседания совета по реализации законодательства о языках Татарстана.

В минтрансе республики уточнили, что пока достигнута лишь принципиальная договоренность, какой самолет и когда именно получит имя героя-антифашиста, станет известно позднее.

Также в министерстве напомнили, что Татарстан в настоящее время остается единственным российским регионом, где по договоренности с РЖД при отправлении фирменного поезда «Татарстан» на железнодорожном вокзале Казани звучит марш известного татарского композитора Салиха Сайдашева.

Напомним, в 2018 году после народного голосования аэропорту Казани было присвоено имя поэта Габдуллы Тукая.