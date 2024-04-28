Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.12 комментариев
РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью
Старовойт: РЭБ обезвредили украинские беспилотники над Курской областью
Российские средства РЭБ подавили украинские БПЛА над Курской областью вблизи села Волфино, хутора Заря и поселка Теткино, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Губернатор в своем Telegram-канале сообщил, что в течение суток украинские дроны атаковали пять районов Курской области. РЭБ подавили дроны, в том числе, возле пункта пропуска «Крупец» Рыльского района.
Кроме того, в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после ВСУ не было света, а в Теткино на одной из улиц возник пожар, были повреждены четыре дома и гараж.
Ранее сообщалось, что российские ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами.