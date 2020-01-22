Коллекторов решили допустить до работы с долгами по ЖКХ

Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ, следует из нового варианта законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Как пишет «Коммерсант», на состоявшемся на прошлой неделе заседании рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности сторонами был разработан новый вариант проекта закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.

По данным газеты, коллекторы никогда ранее с этим видом задолженности не работали. Но в середине прошлого года поправками в Жилищный кодекс и 230-ФЗ был введен «упреждающий» запрет на продажу коллекторам долгов граждан.

Также новый вариант законопроекта предполагает создание двух госреестров. В первый будут вноситься сведения о профессиональных коллекторских организациях, во второй – о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов. Все организации, возвращающие просроченную задолженность, должны будут обеспечить ведение и хранение не менее двух лет аудиозаписей разговоров с должниками, записи всех видов сообщений.

Напомним, в декабре Минюст представил проект закона, согласно которому будет введен обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие «робот-коллектор» и внесены другие изменения в систему взыскания долгов с физических лиц.