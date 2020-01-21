Козлов остался во главе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

В соответствии с указом «О Министре Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», подписанным президентом страны Владимиром Путиным, главой ведомства останется Александр Козлов.

Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщается на сайте Кремля.

Козлов окончил Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы, занимался бизнесом, работал министром ЖКХ Амурской области, мэром Благовещенска. Затем вернулся в Амурскую область, став ее губернатором.

В 2018 году был назначен министром по развитию Дальнего Востока.

Напомним, стал известен состав нового российского правительства.

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