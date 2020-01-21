Лавров сохранил пост главы МИДа

В правительстве Михаила Мишустина министром иностранных дел России останется Сергей Лавров, следует из указа президента Владимира Путина о новом составе кабинета министров.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Лаврова Сергея Викторовича Министром иностранных дел Российской Федерации», – сообщается в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Лавров занимает пост министра иностранных дел России уже почти 16 лет – с 9 марта 2004 года. Чрезвычайный и полномочный посол, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Во вторник Путин подписал указ о новом правительстве. Его состав значительно обновился. У Михаила Мишустина будет девять вице-премьеров, первым заместителем стал экс-помощник президента Андрей Белоусов.

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