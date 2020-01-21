Колокольцев сохранил пост главы МВД

Министром внутренних дел переназначен Владимир Колокольцев, следует из указа президента Владимира Путина о составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Колокольцева Владимира Александровича министром внутренних дел Российской Федерации», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Кремля.

Колокольцев является главой МВД с 21 мая 2012 года. До этого был начальником УВД Москвы. Генерал полиции.

Во вторник Путин подписал указ о новом правительстве, значительно обновившемся. Первым заместителем Михаила Мишустина стал экс-помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, названы также остальные вице-премьеры.

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