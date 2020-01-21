В Госдуме предложили запретить приравнивать действия СССР к действиям нацисткой Германии

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила разработать законопроект, запрещающий публичные высказывания и публикации, в которых действия советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны приравнивались бы к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.

«Вы прекрасно понимаете, какие (сейчас царят, – прим. ВЗГЛЯД) настроения в Европе, особенно (они, – прим. ВЗГЛЯД) исходят сейчас от Польши. С какой радостью многие европейские депутаты поддерживают эти настроения, потому что им тоже выгодно нашу Победу дезавуировать», – заявила она, сообщает ТАСС.

Ямпольская предложила разработать законопроект, который бы ввел в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» следующую норму: «Запрещаются публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси».

По ее словам, это пока лишь предварительная осторожная формулировка возможных поправок, к разработке которой будут привлечены эксперты, а не текст законопроекта. В комитете по культуре согласились рассмотреть вопрос детальнее.

Ямпольская подчеркнула, что в рамках законопроекта не будут запрещены исследования, научные дискуссии или исторические публикации. «Естественно, речь не идет о каких-то наступлениях на свободу слова. Речь о том, чтобы не выходили к людям совершенно бессовестные вещи <...>, о том, чтобы люди не приравнивали нацистов и Красную Армию, чтобы не переходили границу <...>», – отметила парламентарий.

«У меня есть предложение попробовать довести эту идею до законодательной инициативы. Если вы одобрите, то я предлагаю в ближайшее время собрать здесь экспертов – военных историков, пригласить с Поклонной горы (из Музея Великой Отечественной войны, – прим. ВЗГЛЯД) людей. Чтобы каждое слово было взвешенным», – добавила Ямпольская.

Напомним, Президент России Владимир Путин отреагировал на решение Европарламента, приравнивающее СССР к гитлеровской Германии. Путин подчеркнул, что СССР последним из стран Европы подписал с Германией договор о ненападении. Также президент России указал, что к тому моменту, как советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, правительство Польши уже «утратило контроль» и «находилось где-то в районе польско-румынской границы».

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о «союзе Гитлера и Сталина», якобы «пакт Молотова – Риббентропа не был пактом о ненападении». По его словам, это был «политический и военный союз, делящий Европу на две сферы влияния».

Позже депутаты Европейского парламента осудили заявления президента России о роли Польши в начале Второй мировой войны и обвинили Москву в «попытках переписать историю». Они заявили также, что война якобы стала «следствием подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией».