В Госдуме оценили возможность введения понятия «сенатор»

Вопрос о введении понятия «сенатор» может быть рассмотрен Госдумой в рамках второго чтения президентского законопроекта о поправке к конституции, заявил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы можем в рамках второго чтения этот вопрос рассмотреть», – сказал Крашенинников, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Сергея Иванова, сообщает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие поправки в конституцию предложил президент России Владимир Путин.