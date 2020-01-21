Отчим под Пермью заставлял пасынка стоять в углу на макаронах

В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Красновишерск Пермского края, который обвиняется в истязании своего пасынка. По версии следствия, отчим заставлял мальчика коленями на макаронах, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «г,д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как установило следствие, с начала марта 2016 года по сентябрь 2019 года обвиняемый жил в квартире сожительницы, где также проживал ее сын 2012 года рождения. Отчим, как отмечается, «с применением пыток причинял физические и психические страдания несовершеннолетнему потерпевшему».

Обвиняемый ставил мальчика на длительное время в угол на колени на макароны, запрещал ему ходить в туалет и избивал его. Мужчина находится под стражей, в ближайшее время дело рассмотрит суд.

Напомним, ранее мальчик из Омска сбежал из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его по девять часов стоять на коленях на гречке. В результате крупа вросла в раны.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр. После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком. В январе мальчика отпустили жить к матери.