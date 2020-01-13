Мальчика, которого ставили коленями на гречку, отпустили жить с матерью

Взгляд
13 января, понедельник  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
Разделы

От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
Перейти а раздел…

Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
Перейти а раздел…

Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Тарифы по транзиту нефти через Белоруссию пообещали урегулировать в январе
              Путин поручил освободить врачей от уголовных мер за неумышленную утрату лекарствВ аэропорту Манилы произошел коллапс из-за извержения вулканаВ Германии оценили «метод Путина» на Ближнем ВостокеМинск предложил повысить тариф на транзит российской нефти
              Пушков назвал причину разговоров об аннексии Калининградской областиИран объявит Пентагон террористической организациейМакрон сделал Зеленскому напоминание по ДонбассуРПЦ предрекла новые расколы в протестантских церквях на Западе
              Врач-гериатр объяснил путаницу с помощью пожилым людям «неудачным названием» приказаКанделаки раскритиковала Васильеву за вторую смену и неправильное питание в школахСаакашвили за попытку свержения власти в Грузии антироссийскими акциями грозит 20 лет тюрьмыСтало известно о состоянии найденной под окном квартиры внука Михалкова модели

              Главная тема


              Нидерланды накрыла мода на смерть

              комплексы «Искандер»


              НАТО пригрозило ответить на размещение Россией крылатых ракет 9М729

              «Двуглавое и двухвостое»


              В Совфеде отреагировали на заявление об аннексии Россией Калининградской области

              «героическое решение»


              Нафтогаз объяснил отсутствие прямых поставок российского газа на Украину

              Видео

              прогноз роста


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              конфликтный регион


              Россия вытесняет США с Ближнего Востока

              бывший ссср


              Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

              удар по монархии


              Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

              страх войны


              Герман Садулаев: В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?

              Мальчика, которого ставили коленями на гречку, отпустили жить с матерью

              13 января 2020, 15:04

              Текст: Алексей Дегтярев

              Версия для печати

              Руководство омской школы-интерната, куда направили 8-летнего мальчика, которого отчим ставил в наказание на колени на гречку, отпустило ребенка жить с матерью, заявил директор интерната Евгений Пузанов

              «Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», – уточнил Пузанов, передает ТАСС.

              По его словам, мальчик находится в хорошем состоянии, он каждый день посещает специалистов интерната.

              В праздники ребенок ходил с матерью и бабушкой в цирк, на горку и на каток, добавил директор.

              Окончательное решение о месте проживания ребенка примут после приговора суда, который рассматривает дело об истязании мальчика.

              Напомним, что в Омске отчим «наказывал» пасынка, заставляя стоять коленями на гречке и избивая его. В результате ребенку в колени въелась гречневая крупа, поврежденную кожу пришлось удалять. Мать ребенка знала о происходившем, но не препятствовала этому.

              В мае 2019 года мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В данный момент отчим находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

              Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

              После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца – до начала учебного года.

              После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............