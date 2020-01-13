Мальчика, которого ставили коленями на гречку, отпустили жить с матерью

Руководство омской школы-интерната, куда направили 8-летнего мальчика, которого отчим ставил в наказание на колени на гречку, отпустило ребенка жить с матерью, заявил директор интерната Евгений Пузанов

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», – уточнил Пузанов, передает ТАСС.

По его словам, мальчик находится в хорошем состоянии, он каждый день посещает специалистов интерната.

В праздники ребенок ходил с матерью и бабушкой в цирк, на горку и на каток, добавил директор.

Окончательное решение о месте проживания ребенка примут после приговора суда, который рассматривает дело об истязании мальчика.

Напомним, что в Омске отчим «наказывал» пасынка, заставляя стоять коленями на гречке и избивая его. В результате ребенку в колени въелась гречневая крупа, поврежденную кожу пришлось удалять. Мать ребенка знала о происходившем, но не препятствовала этому.

В мае 2019 года мальчик сбежал из дома и обратился за помощью к соседям, которые вызвали полицию. В данный момент отчим находится под арестом, а мать мальчика – под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Мать мальчика заявила, что ей с сожителем «показался эффективным» такой способ воспитания детей. Мужчина и женщина лишь частично признали свою вину в содеянном.

После возбуждения уголовного дела ребенка забрали из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, где он находился три месяца – до начала учебного года.

После органы опеки и попечительства вернули мальчика матери, продолжая осуществлять социальный патронаж над ребенком.