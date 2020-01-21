Комитеты СФ рекомендовали освободить Чайку от должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора.

Соответствующее решение было принято во вторник на совместном заседании комитетов по итогам предварительного обсуждения, передает ТАСС.

Окончательное решение об освобождении Чайки от должности Совет Федерации должен принять на заседании 22 января.

Напомним, в понедельник Кремль объявил, что президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не назвал возможное место работы Чайки.