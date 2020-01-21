Сын главы Чебоксар получил реальный срок за оставление места ДТП

Сыну руководителя администрации Чебоксар Олегу Ладыкову вынесли приговор за оставление места ДТП, в котором пострадал человек, сообщили в прокуратуре Чувашии.

«Ладыков признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места происшествия (ст. 264 УК РФ). С учетом позиции государственного обвинения, личности подсудимого, наличия у него непогашенной судимости по другому приговору, Моргаушский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

На заседании суда Ладыков не признал свою вину, он заявил, что за рулем машины в момент аварии был «малознакомый ему человек». Ту же версию в суде рассказали и знакомые подсудимого, которые были в автомобиле на момент аварии.

Вместе с тем сторона обвинения представила доказательства, в том числе заключение судебно-генетической экспертизы салона машины, видеозапись с камер наблюдения, эти улики опровергли версию защиты в ходе судебного следствия

Ладыкова также лишили права управления транспортными средствами на три года.

Напомним, утром 22 июля на автодороге Москва – Уфа в Моргаушском районе Чувашии водитель Audi врезался в ограждение, а затем столкнулся с автомобилем УАЗ-3909. В ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗа, а предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Вечером 24 июля скрывшийся водитель был задержан. Им оказался сын главы администрации Чебоксар Олег Ладыков. Суд арестовал его.

После инцидента отец обвиняемого Алексей Ладыков признался, что хотел поступить с сыном, как Тарас Бульба.