Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 29 копеек – до 61,84 рубля, курс евро поднялся на 30 копеек – до 68,63 рубля.

Стоимость нефти утром снизилась до 64,58 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».