Противоречащие Конституции решения межгосударственных органов предложили не исполнять

Решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Конституцией, не подлежат исполнению Россией, следует из проекта поправок в Конституцию страны.

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации», – сказано в законопроекте.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Проект закона о поправке в Конституцию будет вынесен на общероссийское голосование.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.