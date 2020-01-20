В «Единой России» предложили снизить платежи за ЖКХ

«Единая Россия» готовит законопроект, запрещающий банкам брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов.

Неверов рассказал, что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги (в настоящее время она составляет от 0,5 до 2%).

«Есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый – вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант – внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе», – пояснил парламентарий, слова которого приводятся на сайте ЕР.

Неверов сообщил, что в настоящее время проводятся последние консультации и идет доработка текста документа. Вместе с тем депутаты, работающие над документом, уже получили одобрение от Банка России. «Центробанк нас поддерживает. Я уже обсуждал этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной, в присутствии других коллег руководителей фракций. Это главный момент», – отметил он.

На важность законопроекта для малообеспеченных граждан также указал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. «Думаю, этот законопроект очень важен в первую очередь для малообеспеченных семей и одиноких пенсионеров. Люди получают платежку и не понимают: почему они должны отдавать больше? Банк и так имеет иные источники доходов, для него важно, что эти средства просто проходят через него, – пояснил парламентарий.

По мнению Исаева, ощутимого ущерба банкам запрет на взимание таких комиссий с граждан не нанесет. «А вот для людей, которые будут платить ровно ту сумму, которую им прислали, а не ту, что предложил банк, это станет существенной помощью и восстановлением справедливости», – уверен он.