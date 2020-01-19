Врач рассказала об опасности минеральной воды

Минеральная вода может помочь в лечении некоторых заболеваний, но иногда она может и навредить или даже вызвать новые недуги, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В комментарии «Вечерней Москве» Соломатина рассказала, что минеральные воды по уровню концентрации солей делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые. Также мощно выделить кислые и щелочные воды, в которых различаются водородные показатели – pH.

«Воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около 10 граммов на литр. В лечебно-столовых – от 3 до 10 граммов, а в столовой содержится не более 3 граммов растворенной соли на один литр воды», – рассказала Соломатина.

Столовую воду можно пить в неограниченных количествах – до двух литров в сутки. С ней можно заваривать чай, кофе и даже готовить пищу, рассказала диетолог.

А вот лечебная минеральная вода назначается исключительно по медицинским показаниям. Так, ее употребляют люди, страдающие от болезней кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре.

Употребление лечебной минералки без показаний врача может спровоцировать образование камней в почках, предупредила Соломатина. А при чрезмерном употреблении такой воды можно получить осложнение в виде превышения содержания кальция в крови – гиперкальциемию, сообщила она. Лечебная минеральная вода усиливает свертываемость крови, это приводит к образованию тромбов, что в свою очередь может стать причиной инфарктов и инсультов, объяснила врач.

«Кальций также может откладываться на створках сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии», – добавила диетолог.

Газета ВЗГЛЯД писала, какую питьевую воду можно считать эталонной.

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