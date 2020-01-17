МИД заявил о понимании европейцами выгоды «Северного потока – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» будет достроен вопреки давлению США, трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна, говорится в заявлении МИД.

«Включение известных санкционных положений в американский закон о расходах на оборону в 2020 года – неприкрытое вмешательство в европейские дела. Некоторые американские сенаторы дошли до прямых угроз в адрес конкретных подрядчиков, осуществляющих строительство СП-2. Цель, понятно, – не забота о европейской энергобезопасности, а проталкивание дорогого американского СПГ на рынок Европы», – говорится в ответе МИД на вопросы СМИ, полученные к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Министерство назвало подобные действия США вопиющим примером недобросовестной конкуренции под прикрытием политизированных лозунгов. «В Вашингтоне последовательно усиливали антироссийский санкционный прессинг, причем даже не скрывали, что используют его как инструмент недобросовестной экономической конкуренции. Очевидно, что такая политика искусственных ограничений и запретов в условиях современной глобальной экономики имеет свои пределы, в конечном счете, неизбежно ударит по интересам самих США. Это демонстрируют и недавние меры Вашингтона против «Северного потока – 2», которые выглядят, скорее, как жест отчаяния и не в состоянии заблокировать выгодный для России и Европы энергетический проект», – добавили в МИД.

Там также заверили, что газопровод будет достроен, несмотря на все попытки помешать этому. «Несмотря на продолжающееся давление, «Северный поток – 2» будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан», – добавили в ведомстве.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» необходимо довести до конца.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Германия может помочь «Северному потоку – 2».

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