В ЕР предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

Депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа.

Согласно действующему законодательству, финансировать российские партии не могут российские юрлица с иностранным участием более 30%, международные общественные организации, иностранные физлица и лица без гражданства. За нарушение этого закона предусмотрен штраф. Однако в законодательстве отсутствует норма о ликвидации партии по этой причине, что и предлагают ввести авторы инициативы, пишет «Коммерсант».

«Мы своим законопроектом сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли – это легко отследить, а даже при наличном финансировании», – сообщил ТАСС один из авторов документа, депутат Евгений Марченко.

Согласно законопроекту, речь идет о получении средств от зарубежных государств, юридических и физических лиц, лиц без гражданства, российских юридических лиц с иностранным участием более 30%, международных организаций и общественных движений, а также анонимных источников.

Также ликвидировать партии, согласно инициативе, предлагается за нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Авторы законопроекта подчеркивают, что реализация инициативы поможет «предотвратить дальнейшее очернение России на международной политической арене». «Необходимость принятия дополнительных законодательных мер, устанавливающих ограничения для деятельности политических партий, назрела ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти», – говорится в пояснительной записке.

В октябре прошлого года Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Позже СК нашел подтверждение получения ФБК средств от иностранных источников.