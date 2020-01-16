Роспотребнадзор дал совет, как не заболеть гриппом

Роспотребнадзор рекомендует избегать многолюдных мест или носить медицинскую маску и соблюдать ряд правил, чтобы не подхватить грипп или ОРВИ.

«Избегать мест массового скопления людей. При необходимости посещения многолюдных мест соблюдать дистанцию в один метр (не ближе расстояния вытянутой руки)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство призвало также использовать медицинскую маску в общественных местах, здоровым людям не трогать руками нос, рот и глаза, больным не ходить без масок, а кашлять и чихать только в носовые платки.

Также россиянам следует тщательно мыть руки с мылом после посещения мест скопления людей, санитарных комнат и перед приемом пищи и регулярно проводить влажную уборку в доме, проветривать помещение, ежедневно гулять на свежем воздухе, и организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

Напомним, в воскресенье врач-терапевт и блогер Алексей Водовозов дал рекомендации о способах профилактики «зимних» заболеваний, в том числе артрита, астмы и сердечных проблем.

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