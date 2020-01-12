Врач дал советы по защите от «зимних» болезней

Врач-терапевт и блогер Алексей Водовозов дал рекомендации о способах профилактики «зимних» заболеваний, в том числе артрита, астмы и сердечных проблем.

В комментарии «Вечерней Москве» он сообщил, что самые распространенные недуги в холодное время года – это грипп и ОРВИ. Профилактика этих болезней доступна всем, необходимо только сделать прививку. Прививаться, напомнил эксперт, можно и после Нового года.

Специалист обратил внимание, что вирус гриппа мутирует из года в год, но отказываться от прививки не стоит – так можно снизить риск осложнений. Ежегодно от гриппа умирают до 350 тыс. человек, рассказал Водовозов.

Для укрепления здоровья и защиты от «зимних» болезней врач призвал одеваться по погоде, больше отдыхать и высыпаться. Он предупредил, что опасность представляет и слишком теплая одежда: человек потеет, затем наступает переохлаждение, итог один – простуда.

Тем, кто страдает астмой, при выходе из тепла на холод следует быть осторожными – порыв ветра может вызвать приступ удушья, бронхоспазм. Врач посоветовал покидать теплое помещение, прикрыв лицо шарфом или рукой, наклонившись или повернувшись к ветру спиной.

Специалист рассказал, что облегчение при холодной погоде испытывают те, кто страдает не от холодовой астмы, а реагирует на цветочную пыльцу, запах листвы или сена, а также сердечники: для них гораздо опаснее жара.

Для укрепления здоровья он призвал чаще гулять на свежем воздухе и давать организму умеренные физические нагрузки.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян сделали прививку от гриппа.

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