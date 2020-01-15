Адвокат оценил вероятный эффект от изменений при назначении руководства силовиков

Обсуждение президентом России и Советом Федерации кандидатур руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров приведет к росту личной ответственности, заявил адвокат Шота Горгадзе.

Горгадзе, оценивая «данную новеллу», также заявил, что изменения отразятся «на самостоятельности». Обсуждение кандидатур руководства силовиков «придаст ощущение независимости от региональной власти при принятии решений».

«Часто бывает так, что руководители ведомств «оглядываются» на решение вышестоящих структурных подразделений», – приводит слова Горгадзе РАПСИ.

Адвокат считает, что весь процесс будет обходиться без волокиты и бюрократии. По его мнению, «это та ситуация, где представить, что в регионе значительное время отсутствует прокурор просто невозможно».

Прежде кандидатуры на такие должности согласовывались с региональным законодательным собранием.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил учитывать мнение Совета Федерации при назначении региональных прокуроров и руководителей силовых ведомств. Первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев отметил, что Совет Федерации уже дает согласие президенту на то, чтобы использовать Вооруженные силы за рубежом, «согласование с сенаторами кандидатур на посты глав силовых ведомств – логичное развитие в этом направлении».

«Прокуроры контролируют соблюдение законных интересов граждан, расходы средств на значимые, в том числе национальные проекты. Если нам будет доверено это право – по согласованию с региональными парламентами утверждать прокуроров – это правильно», – заявил Полетаев.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД