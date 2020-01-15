Иран заявил о нанесении поражения США в регионе

Иран нанес поражение США и подорвал основы политики Вашингтона в регионе, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами, сообщает агентство Tasnim.

По его словам, 41 год, прошедший с момента победы исламской революции в Иране, стал периодом «стратегических побед нации над врагами», передает ТАСС.

«Иранская нация нанесла поражение основам политики врага в регионе и во всем мире. Иран сумел подорвать мощь США, и сегодня мы можем наблюдать последствия этого угасания американского влияния», – заявил Салами.

«Пойдя на убийство (командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема, – прим. ВЗГЛЯД) Сулеймани, враг пытался компенсировать свои многочисленные поражения и провалы», – заявил Салами.

Ранее Тегеран заявил о начале конца «зловещего присутствия» США в Западной Азии.

Генерал Касем Сулеймани был убит в ходе американской операции 3 января. В ответ на убийство Сулеймани Иран 8 января нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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