Разработчик рассказал о новом российском космическом роботе

Робот-пилот перспективного российского космического корабля «Орел», разрабатываемый по проекту «Испытатель», получит в качестве основного автономный режим управления, сообщили в пресс-службе НПО «Андроидная техника».

«Для этого типа роботов основное управление автономное», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как и робот «Федор», «Испытатель» сохранит возможность управления в копирующем режиме, когда машина повторяет действия оператора. Также «Испытателем» можно будет управлять в супервизорном режиме, когда оператор корректирует работу робота, действующего по заранее заданной программе.

По словам разработчиков, новый робот будет полностью интегрирован с системами электропитания и связи корабля «Орел». Также c кораблем и, соответственно, роботом-пилотом можно будет связаться с МКС по Wi-Fi.

Напомним, в сентябре исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что роботов для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля «Орел» и выхода на внешнюю поверхность МКС создадут в нескольких экземплярах, чтобы уничтожить часть из них в ходе наземных тестов.

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