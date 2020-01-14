Военная база с находящимися там американцами в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Ракетной атаке подверглась иракская военная база Эт-Таджи к северу от Багдада. На базе находятся американские военные.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас». Других подробностей о произошедшем пока нет.

8 января Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Атака была ответом на убийство в ходе американской операции командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Госдеп потребовал от Ирака наказать виновных в атаке на авиабазу Балад. Иран пообещал продолжить сопротивление США после убийства Сулеймани.

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