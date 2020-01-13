Иран пообещал продолжить сопротивление США после убийства Сулеймани

Сопротивление присутствию американских сил на Ближнем Востоке должно стать непрерывным процессом и после убийства генерала Касема Сулеймани продолжится, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами во время встречи с сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом.

«[Президент США Дональд] Трамп ошибся, самонадеянно полагая, что устранение одного человека остановит сопротивление. В итоге американцы повысили цену своего присутствия в регионе», – приводит слова Хатами ТАСС.

«Сопротивление продолжится и после Сулеймани», – заверил иранский министр, добавив, что «без усилий Сулеймани гегемония в регионе террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) была бы неизбежной».

«Удар, нанесенный Ираном по базе США Айн-эль-Асад в Ираке, был необходимым действием. Сопротивление присутствию американских сил в регионе должно стать непрерывным процессом», – цитирует IRNA Хатами.

Он также пообещал, что «Иран будет находиться рядом с Сирией в период, когда страна будет восстанавливаться».

Напомним, в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД