На Украине заявили об увеличении объема реализуемого спирта вдвое

В январе 2020 года украинские государственные заводы планируют реализовать до 440,6 тыс. декалитров спирта, что почти в два раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года, сообщает компания «Укрспирт».

«В январе 2020 года ГП «Укрспирт» официально реализует 440,6 тыс. декалитров спирта. При этом за аналогичный период прошлого года было реализовано лишь 255,17 тыс. декалитров. Это результат борьбы с производством контрафактного спирта на Украине», – сказано в сообщении компании, передает RT.

Отмечается, что в 2020 году работают десять спиртовых заводов, в то время как в 2019 году их было семь.

Напомним, с 1 января 2020 на Украине начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли, согласно ему, частные организации смогут производить спирт после получения лицензии.