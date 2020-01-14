Снявшим клип на песню Тимати казанцам выписали 14 штрафов

Полицейские нашли водителей пяти машин, перекрывших движение в Казани ради съемок клипа на песню Тимати. За нарушение правил дорожного движения на них составлено 14 протоколов, рассказали в региональном МВД.

В начале января в Сети появился видеоролик, снятый на песню Тимати «Я еду на джипе». В ролике молодые люди на нескольких машинах едут по улицам Казани, устраивая маневры и перекрывая движение другим автомобилям. Авторы клипа отметили, что «сделали крутой ролик», и извинились перед теми, кто «встал в пробку» из-за съемок «ради искусства».

Сотрудники ГИБДД управления МВД по Казани изучили ролик.

«Были установлены государственные регистрационные знаки и марки пяти автомобилей – активных участников данного ролика (Hummer, Land Rover, Mazda 6, BMW X6). Установлено, что указанный видеоролик был снят 13 декабря 2019 года на различных улицах города: Ершова, Сибгата Хакима, мост Миллениум, центр семьи «Казань», – передает РИА «Новости» сообщение МВД по Татарстану.

По информации МВД, водителей машин вызвали в ГИБДД. Молодые люди подтвердили участие в съемках клипа и согласились, что нарушали правила движения.

За разные нарушения правил дорожного движения составлено 14 административных материалов, в том числе за нарушение правил маневрирования, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, нарушение правил встречного разъезда и обгона, установку на автомобилях устройств для подачи спецсигналов.