Депутат разъяснил идею введения налога для домохозяек

Высказывания о введении налога для домохозяек были вырваны из контекста, заявил автор идеи депутат от «Единой России» Сергей Вострецов.

По словам Вострецова, речь шла об армии в 28 млн человек, которая не платит налоги. По его словам, многие из них не относятся к таким к социальным категориям, как инвалиды, пенсионеры, студенты, безработные, многодетные, женщины в декрете, передает РИА «Новости».

«Фактически четвертая часть работоспособного населения не платит налоги. Вопрос в том, на что эти люди живут? Если они не могут оформить пособия, которые им полагаются, давайте им помогать. Если они работают в серой зоне, то давайте наводить порядок», – сказал Вострецов в интервью телеканалу «360».

Он подчеркнул, что людям надо помочь определиться со статусом, кто они. «Плохая медицина, образование, а где брать деньги на содержание этого всего? Если мы хотим порядка, если мы хотим прогрессивного налога на богатых, то мы должны сделать закон, который работает для всех, и начинать надо с себя», – сказал депутат.

По его мнению, домохозяйки должны платить как минимум на уровне самозанятых – четыре процента с доходов.

Ранее во вторник первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев сообщил, что предложение депутата от «Единой России» Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги – личная позиция парламентария, подобные идеи фракция не поддерживает.

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