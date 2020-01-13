Депутат Госдумы рассказал о планах СБУ подорвать Крымский мост

Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что СБУ планировала подорвать Крымский мост.

Атаку планировалось провести за неделю до проезда по мосту президента Владимира Путина, сказал Затулин, передает «Российская газета». Он отметил, что эти сведения впервые озвучены публично.

По словам парламентария, за подготовку терактов в Крыму в 2019 году осудили 79 человек. При этом эти люди связаны с украинскими спецслужбами, среди них нет недовольных граждан, пояснил он.

В декабре 2019 года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские радикалы по-прежнему пытаются дестабилизировать обстановку в Крыму.

В октябре в России арестовали подозреваемого в попытке устроить теракт в Крыму Олега Приходько.