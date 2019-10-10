Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму арестован

Киевский районный суд Симферополя арестовал подозреваемого в попытке устроить теракт в Крыму Олега Приходько.

«Избрать в отношении Приходько Олега Аркадьевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 10 декабря», – цитирует судью ТАСС.

Напомним, в Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, который, по версии следствия, готовил взрыв в одном из административных зданий. В ФСБ уточнили, что в гараже подозреваемого имелось готовое к применению самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью.

Позднее СМИ сообщили, что задержанный – это местный житель Олег Приходько. У него также нашли украинский паспорт.