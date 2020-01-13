СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили разоблачить королевскую семью

Если королевская семья не опустит принца Гарри и его жену Меган Маркл, то пара даст разоблачительное интервью нескольким ведущим СМИ, такой ультиматум поставил внук королевы Елизаветы II и его супруга, пишет The Sun.

Как утверждает издание, герцог и герцогиня Сассекские уже договорились с телеканалами ABC, NBC и CBS, а также могут принять участие в шоу Опры Уинфри, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на The Sun.

По данным источника, пара намерена рассказать о расизме и сексизме, с которым они столкнулись в королевском дворце.

В понедельник 13 января королева Елизавета, принц Гарри, принц Уильям и принц Чарльз соберутся на встречу в имении королевы в Норфолке, чтобы обсудить ситуацию. Ожидается, что в обсуждении по видеосвязи примет участие Меган, которая сейчас находится с сыном Арчи в Канаде. Не исключено, что на встрече будут присутствовать представители правительств Великобритании и Канады, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что участники встречи получили перед ее началом предложения о дальнейших действиях от своих аппаратов. Предполагается, что в первую очередь члены королевской семьи должны решить вопрос финансирования четы Сассекских.

Если Гарри и Меган лишатся статуса высокопоставленных членов королевской семьи, они не смогут пользоваться средствами из «гранта суверена», однако до этого основным источником их дохода были средства принца Чарльза.

По данным СМИ, принц Чарльз дал понять сыну, что объем финансирования будет зависеть от объема выполнения им и Меган королевских обязанностей. Также предстоит определить источники самостоятельного заработка, которые будут доступны для Гарри и его жены.

Кроме того, необходимо решить также и вопросы налогообложения. Из-за того, что супруги намерены жить на две страны, им следует обсудить тему уплаты налогов с британскими и канадскими службами. Также на повестке дня остается вопрос охраны герцогов Сассекских, которым сейчас обеспечивают безопасность за счет налогоплательщиков.

Эксперт по вопросам, связанным с королевской семьей, рассказал РИА «Новости», что сегодняшняя экстренная встреча вряд ли сразу принесет какие-то результаты. Однако общественности дадут понять, что ситуация в королевской семье находится под контролем.

«Для королевы это, безусловно, огромная проблема. Да еще на фоне прочих проблем. По понятным причинам она хочет разрулить проблему как можно скорей, но тут слишком много сложных вопросов, в том числе финансовые, налоговые, миграционные. Тут нельзя допустить неверных шагов, чтобы не сделать еще хуже, а учитывая интерес к теме по всему миру, не сделать еще хуже будет очень сложно. После сегодняшней встречи, по крайней мере, можно будет сделать какое-то заявление, немного успокоить общественность», – пояснил он.

Ранее стало известно о намерении герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми от королевского дома и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке.

По информации СМИ, Гарри и Меган решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи из-за расизма, который процветает в Великобритании.

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