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Аппетиты «Нафтогаза» по Крыму становятся необузданными

«Нафтогаз» с новой силой раскручивает крымскую историюФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Получив 3 млрд долларов от Газпрома, «Нафтогаз» снова взялся за историю с крымскими активами. Сумма требуемых Киевом компенсаций за нефтегазовые активы полуострова растет каждый год на 1-2 миллиарда долларов. Почему крымские иски остались за скобкой обнуления взаимных судебных претензий РФ и Украины при подписании нового транзитного контракта и удастся ли «Нафтогазу» получить с России эти миллиарды?  Подробности...
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Как нацпроекты поднимают провинциальную медицину

ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские временаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Первый год работы национальных проектов принес ощутимые результаты для жителей России. В частности, ФАПы по нацпроекту «Здравоохранение» открываются даже там, где их не было и в советские времена. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал на открытии фельдшерского пункта в отдаленной деревне Южного Урала – а заодно выяснил, как различные нацпроекты могут работать в единой связке даже в труднодоступных местах. Подробности...
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Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекзитом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
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Партия IT-миллионеров отстала от жизни

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
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В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
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              Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

              Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женой   12 января 2020, 09:30
              Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекзитом?

              Представления о том, что Виндзоры царствуют, но не правят, очень распространены в мире. Однако влияние семьи на Британию и англосаксонский мир на самом деле огромно. Не вдаваясь в теневые механизмы функционирования британской элиты, достаточно напомнить о том, что все члены семьи Елизаветы Второй давно уже стали мегазвездами – и не только в англосаксонском мире.

              Сама 93-летняя королева и ее 98-летний муж вообще являются старейшими руководителями государств в мире не только по возрасту, но и по стажу. Ее дети и внуки постоянно находятся в центре внимания СМИ, и так продолжается уже много десятилетий. Считается, что все началось с леди Дианы, но в реальности первой звездой прессы стал еще дядя Елизаветы Второй, принц Уэльский. Еще в начале 1930-х принц Дэвид был очень популярен. Но когда в 1936 году он стал королем Эдуардом Восьмым, его быстро подвели к отречению, формально из-за желания жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон.

              Поэтому когда полтора года назад разведенная американская актриса Меган Маркл вышла замуж за внука королевы принца Гарри никто не ждал ничего хорошего. Войти в дом Винзоров сложно – даже вполне аристократической по воспитанию Диане это не удалось.

              И дело не в ужасном характере королевы Елизаветы или дворцовых интригах, а в том, что это настоящая монархическая семья с соответствующими правилами и порядками. Служение стране и династии является главным смыслом жизни королевы, а новые поколения не готовы или вообще не понимают, что это такое. Представить себе, что обычная американская девушка приживется у Виндзоров было сложно, причем по причине как ее качеств, так и отношения самой королевской семьи.

              Поэтому появившееся в ночь на четверг заявление герцогов Сассекских было хотя и сенсационным, но неудивительным. 35-летний Гарри и 37-летняя Меган заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий решились на переход к новой прогрессивной роли в обществе»:

              «Мы намерены сложить полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи и добиваться финансовой независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву....

              Теперь мы планируем разделить наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством и организациями, находящимся под нашим попечительством.

              Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье возможность сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании новой благотворительной организации».

              Говоря проще, семья решила уехать в Канаду и отказаться от выполнения своих обязанностей как членов династии Виндзоров. Это никак не влияет на наследование престола: Гарри был шестым в списке наследников, а его родившийся в прошлом мае сын Арчи – седьмым.

              Но все равно скандал – американка опять сбила принца с пути истинного. Да еще и правнука с собой в Канаду увезут.

              В поисках виновного противники монархии и борцы с расизмом винят во всем токсичную британскую среду. Не только королевскую, но и вообще. Ведь Меган – мулатка, ее мать негритянка. Как пишет в американской The New York Times Афуа Хирш (автор книги «Британцы: о расе, идентичности и принадлежности») – «Черные британцы знают, почему Меган Маркл хочет уйти»:

              «Я вовсе не удивлена. Такова была горькая тень их солнечной свадьбы в мае 2018 года. Многие из нас подозревали, хотя и надеялись, что ошибаются, что приняв на себя новую роль британки с африканскими корнями, Меган тут же испытает и британский расизм...

              Отношение к ней в очередной раз доказало нам то, что мы всегда и так знали: неважно, насколько ты красив, с кем ты в браке, в каких дворцах ты живешь, какие благотворительные организации поддерживаешь, насколько ты добропорядочный, сколько денег зарабатываешь и какие добрые дела совершаешь  общественный расизм все равно будет тебя преследовать.

              В жестком классовом обществе Великобритании все еще существует глубокая корреляция между привилегиями и расой. Относительно небольшому количеству цветных людей (а если иметь в виду только тех, у кого африканские корни, то это число будет еще меньше), которому удалось добиться заметного успеха и процветания в Великобритании, часто говорят, что мы должны быть «благодарны», и предлагают уехать, если нам тут не нравится.

              Наследие истории Британской империи  глобальной системы, основанной на доктрине превосходства белых  связано с ее ведущей ролью в мировой работорговле и продвижении идеологии расизма, на которую она опиралась».

              Хирш не обвиняет королеву – она обвиняет британское общество и особенно британские медиа:

              «Британские СМИ, очевидно, преуспели в воплощении своего проекта по изгнанию Меган Маркл, герцогини Сассекской, из Великобритании. Правда, им пришлось смириться с условием, на которое они, возможно, не рассчитывали  с потерей принца Гарри, любимого члена королевской семьи, который играет важную роль в формировании ее бренда в мире...

              Британская пресса с удивлением отреагировала на этот «неожиданный переезд за границу», назвав их решение «поразительным», «эгоистичным», «предательским» и «ужасающе безрассудным».

              Если бы СМИ больше внимания уделяли цветным сообществам Великобритании, возможно, это заявление показалось бы им менее удивительным. Учитывая, что наш новый премьер-министр не раз позволял себе откровенно расистские заявления, часть из которых заставила бы покраснеть даже Дональда Трампа, что проект Брексит подпитывается национализмом и желанием избавить Великобританию от большого количества иммигрантов, а также что в стране постоянно нарастает имперская ностальгия, многие из нас тоже подумывают о переезде».

              Тут нужно отделить мух от котлет. Британская элита действительно расистски настроена в том смысле, что она считает себя выше других. Причем не только черных или желтых, но и белых. Отношение к остальным европейцам пусть и не столь презрительное, но все равно сверху вниз. Да что там европейцам – ирландцев столетиями не считали за людей, да и к шотландцам отношение было как к дикарям. Если уж идти до конца, то и сами англичане не являются чем-то близким и родным – есть аристократия и все остальные.

              Да, за последние десятилетия, особенно после Второй мировой войны, об этом перестали говорить публично. Но внутри мало что изменилось. Британская аристократия (саксонская, немецкая по своим корням) не любит вспоминать о том, какими методами она управляла сначала своей страной, а потом и половиной мира, и что это в Англии, а не в Германии придумали все те теории, что потом были взяты на вооружение германскими нацистами, включая теорию расового превосходства. Дело не в фотографиях молодой Елизаветы 1930-х годов, вскидывающей руку в нацистском приветствии и не в фото принца Гарри, пришедшего полтора десятилетия назад на вечеринку с повязкой со свастикой на рукаве. Дело в том, что британская знать останется собой до конца. 

              И Меган не прижилась в Виндзоре не из-за расизма – с ее смуглой кожей готовы были бы смириться. Причина в разных приоритетах. Кинозвезде хотелось если и не жить по-прежнему, то быть принцессой в современном понимании этого термина. Знаменитостью – еще большей, чем до брака с Гарри. Самостоятельно решающей что и как делать, где жить и чем заниматься. А нужно было становится членом большой и старой семьи, причем семьи непростой, а отвечающей ни много ни мало за Британское содружество (изрядный кусок мира, не считая Британию). «Звезде» это не нужно. Вот поэтому и «бегство в Канаду». Благо, муж до сих пор переживает потерю матери, леди Дианы, считая, что ту затравила пресса, и надеясь уберечь от такой судьбы свою американку.

              При этом никакого удара по монархии не будет. Его уже обещали после похождений Дианы, но вышло едва ли не наоборот. Вот и сейчас герцоги Сассекские уедут в Канаду, поживут своей жизнью, поиграют в свой фонд, тем временем в Виндзоре успокоятся, перестанут нервничать из-за своенравной американки. А потом привлекут эмигрантов к работе на общее дело. Ведь Гарри и Меган останутся руководителями Королевского фонда Содружества. А как писала еще весной The Telegraph:

              «В Букингемском дворце не отвергают предположения о том, что подумывают об особой международной роли для следующего этапа их работы в Фонде. В качестве президента и вице-президента Королевского фонда Содружества пара намерена изменить мир к лучшему, используя свое звездное влияние».

              То есть Гарри и Меган смогут как мегазвезды повлиять на то, чтобы «изменить мир» (англосаксонский, в первую очередь), работая на Виндзоров и оставаясь Виндзорами, но формально отдалившись от семьи. Вполне в духе династии, которая правит далеко не только островом Великобритания.


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