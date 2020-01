Британию накрыл «кризис бездомных» Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены 12 января 2020, 09:30

Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС

Текст: Петр Акопов

Считается, что все началось с леди Дианы, но в реальности первой звездой прессы стал еще дядя Елизаветы Второй, принц Уэльский. Еще в начале 1930-х принц Дэвид был очень популярен. Но когда в 1936 году он стал королем Эдуардом Восьмым, его быстро подвели к отречению, формально из-за желания жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон. Поэтому когда полтора года назад разведенная американская актриса Меган Маркл вышла замуж за внука королевы принца Гарри никто не ждал ничего хорошего. Войти в дом Винзоров сложно – даже вполне аристократической по воспитанию Диане это не удалось. И дело не в ужасном характере королевы Елизаветы или дворцовых интригах, а в том, что это настоящая монархическая семья с соответствующими правилами и порядками. Служение стране и династии является главным смыслом жизни королевы, а новые поколения не готовы или вообще не понимают, что это такое. Представить себе, что обычная американская девушка приживется у Виндзоров было сложно, причем по причине как ее качеств, так и отношения самой королевской семьи. Поэтому появившееся в ночь на четверг заявление герцогов Сассекских было хотя и сенсационным, но неудивительным. 35-летний Гарри и 37-летняя Меган заявили, что «после многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий решились на переход к новой прогрессивной роли в обществе»: «Мы намерены сложить полномочия «высокопоставленных» членов королевской семьи и добиваться финансовой независимости, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву.... Теперь мы планируем разделить наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством и организациями, находящимся под нашим попечительством. Этот географический баланс позволит нам воспитывать сына в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но одновременно даст нашей семье возможность сфокусироваться на следующем этапе, в том числе на создании новой благотворительной организации». Говоря проще, семья решила уехать в Канаду и отказаться от выполнения своих обязанностей как членов династии Виндзоров. Это никак не влияет на наследование престола: Гарри был шестым в списке наследников, а его родившийся в прошлом мае сын Арчи – седьмым. Но все равно скандал – американка опять сбила принца с пути истинного. Да еще и правнука с собой в Канаду увезут. В поисках виновного противники монархии и борцы с расизмом винят во всем токсичную британскую среду. Не только королевскую, но и вообще. Ведь Меган – мулатка, ее мать негритянка. Как пишет в американской The New York Times Афуа Хирш (автор книги «Британцы: о расе, идентичности и принадлежности») – «Черные британцы знают, почему Меган Маркл хочет уйти»: «Я вовсе не удивлена. Такова была горькая тень их солнечной свадьбы в мае 2018 года. Многие из нас подозревали, хотя и надеялись, что ошибаются, что приняв на себя новую роль британки с африканскими корнями, Меган тут же испытает и британский расизм... Отношение к ней в очередной раз доказало нам то, что мы всегда и так знали: неважно, насколько ты красив, с кем ты в браке, в каких дворцах ты живешь, какие благотворительные организации поддерживаешь, насколько ты добропорядочный, сколько денег зарабатываешь и какие добрые дела совершаешь – общественный расизм все равно будет тебя преследовать. В жестком классовом обществе Великобритании все еще существует глубокая корреляция между привилегиями и расой. Относительно небольшому количеству цветных людей (а если иметь в виду только тех, у кого африканские корни, то это число будет еще меньше), которому удалось добиться заметного успеха и процветания в Великобритании, часто говорят, что мы должны быть «благодарны», и предлагают уехать, если нам тут не нравится. Наследие истории Британской империи – глобальной системы, основанной на доктрине превосходства белых – связано с ее ведущей ролью в мировой работорговле и продвижении идеологии расизма, на которую она опиралась». Хирш не обвиняет королеву – она обвиняет британское общество и особенно британские медиа: «Британские СМИ, очевидно, преуспели в воплощении своего проекта по изгнанию Меган Маркл, герцогини Сассекской, из Великобритании. Правда, им пришлось смириться с условием, на которое они, возможно, не рассчитывали – с потерей принца Гарри, любимого члена королевской семьи, который играет важную роль в формировании ее бренда в мире... Британская пресса с удивлением отреагировала на этот «неожиданный переезд за границу», назвав их решение «поразительным», «эгоистичным», «предательским» и «ужасающе безрассудным». Если бы СМИ больше внимания уделяли цветным сообществам Великобритании, возможно, это заявление показалось бы им менее удивительным. Учитывая, что наш новый премьер-министр не раз позволял себе откровенно расистские заявления, часть из которых заставила бы покраснеть даже Дональда Трампа, что проект Брексит подпитывается национализмом и желанием избавить Великобританию от большого количества иммигрантов, а также что в стране постоянно нарастает имперская ностальгия, многие из нас тоже подумывают о переезде». Тут нужно отделить мух от котлет. Британская элита действительно расистски настроена в том смысле, что она считает себя выше других. Причем не только черных или желтых, но и белых. Отношение к остальным европейцам пусть и не столь презрительное, но все равно сверху вниз. Да что там европейцам – ирландцев столетиями не считали за людей, да и к шотландцам отношение было как к дикарям. Если уж идти до конца, то и сами англичане не являются чем-то близким и родным – есть аристократия и все остальные. Да, за последние десятилетия, особенно после Второй мировой войны, об этом перестали говорить публично. Но внутри мало что изменилось. Британская аристократия (саксонская, немецкая по своим корням) не любит вспоминать о том, какими методами она управляла сначала своей страной, а потом и половиной мира, и что это в Англии, а не в Германии придумали все те теории, что потом были взяты на вооружение германскими нацистами, включая теорию расового превосходства. Дело не в фотографиях молодой Елизаветы 1930-х годов, вскидывающей руку в нацистском приветствии и не в фото принца Гарри, пришедшего полтора десятилетия назад на вечеринку с повязкой со свастикой на рукаве. Дело в том, что британская знать останется собой до конца. И Меган не прижилась в Виндзоре не из-за расизма – с ее смуглой кожей готовы были бы смириться. Причина в разных приоритетах. Кинозвезде хотелось если и не жить по-прежнему, то быть принцессой в современном понимании этого термина. Знаменитостью – еще большей, чем до брака с Гарри. Самостоятельно решающей что и как делать, где жить и чем заниматься. А нужно было становится членом большой и старой семьи, причем семьи непростой, а отвечающей ни много ни мало за Британское содружество (изрядный кусок мира, не считая Британию). «Звезде» это не нужно. Вот поэтому и «бегство в Канаду». Благо, муж до сих пор переживает потерю матери, леди Дианы, считая, что ту затравила пресса, и надеясь уберечь от такой судьбы свою американку. На эту тему При этом никакого удара по монархии не будет. Его уже обещали после похождений Дианы, но вышло едва ли не наоборот. Вот и сейчас герцоги Сассекские уедут в Канаду, поживут своей жизнью, поиграют в свой фонд, тем временем в Виндзоре успокоятся, перестанут нервничать из-за своенравной американки. А потом привлекут эмигрантов к работе на общее дело. Ведь Гарри и Меган останутся руководителями Королевского фонда Содружества. А как писала еще весной The Telegraph: «В Букингемском дворце не отвергают предположения о том, что подумывают об особой международной роли для следующего этапа их работы в Фонде. В качестве президента и вице-президента Королевского фонда Содружества пара намерена изменить мир к лучшему, используя свое звездное влияние». То есть Гарри и Меган смогут как мегазвезды повлиять на то, чтобы «изменить мир» (англосаксонский, в первую очередь), работая на Виндзоров и оставаясь Виндзорами, но формально отдалившись от семьи. Вполне в духе династии, которая правит далеко не только островом Великобритания. 