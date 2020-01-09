Елизавета II оказалась не в курсе планов принца Гарри и Меган Маркл

Британская королева Елизавета II очень разочарована тем, что ее внук, принц Гарри, и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом, сообщает издание The Times.

По информации издания, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри – наследником престола принцем Уэльским Чарльзом, передает ТАСС.

Издание обратило внимание, что ответное заявление Букингемского дворца оказалось довольно резким. «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», – говорится в кратком коммюнике канцелярии британского монарха.

По мнению издания, намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи.

Ранее британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, объявили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской.

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